POL-DU: Neudorf: Mobil bleiben, aber sicher - Rollatortraining für Senioren

Duisburg (ots) - Wo ist Karl Josef Wirtz? Seit Januar 2019 fehlt von dem Spielwarenhändler aus Rheinberg jede Spur. Hat sich der damals 72-Jährige eine Auszeit in einem Kloster genommen? Oder ist er Opfer eines Verbrechens geworden? Am Mittwoch (21. August, ab 20:15 Uhr) wird der Sachverhalt in der ZDF-Sendung ...

mehr