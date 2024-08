POL-DU: Hochemmerich: Beim Abbiegen vom Tankstellengelände übersehen - zwei leicht Verletzte

Duisburg (ots) - Eine 95-Jährige ist bereits am Mittwoch (14. August) Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Mann klingelte gegen 11 Uhr an der Wohnung der Frau in einem Wohngebiet nahe des Michaelplatz und gab sich als Staubsaugervertreter aus. Im Vorfeld hatte er telefonisch einen Termin mit der Seniorin ...

