Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Trickbetrüger bestiehlt 95-Jährige - "Staubsaugervertreter" gesucht

Duisburg (ots)

Eine 95-Jährige ist bereits am Mittwoch (14. August) Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Mann klingelte gegen 11 Uhr an der Wohnung der Frau in einem Wohngebiet nahe des Michaelplatz und gab sich als Staubsaugervertreter aus. Im Vorfeld hatte er telefonisch einen Termin mit der Seniorin vereinbart.

Vor Ort verschaffte sich der Unbekannte einen Überblick über die Räumlichkeiten und behauptete dann, die Bürste eines Staubsaugers wechseln zu wollen. Für seine Leistung verlangte er Bargeld von der 95-Jährigen und schrieb eine Quittung. Dann fragte der Mann nach einem Glas Wasser und schickte die Duisburgerin in die Küche. In einem unbeobachteten Moment schnappte sich der Betrüger die Geldbörse der Seniorin und verschwand.

Ein Anwohner entdeckte das Portemonnaie samt Ausweisdokumenten später in seinem Briefkasten und gab es der Duisburgerin zurück - vom Bargeld fehlte jede Spur.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder ihn flüchten gesehen haben: Er wird auf 1,70 Meter geschätzt und hat eine schlanke Statur. Weitere Angaben konnte die Seniorin nicht machen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Mehr über die Maschen der Betrüger und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/betrug-an-der-wohnungstuer.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell