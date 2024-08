Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinberg/Duisburg: Mysteriöser Fall bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" - Wer hat Karl Josef Wirtz gesehen?

Duisburg (ots)

Wo ist Karl Josef Wirtz? Seit Januar 2019 fehlt von dem Spielwarenhändler aus Rheinberg jede Spur. Hat sich der damals 72-Jährige eine Auszeit in einem Kloster genommen? Oder ist er Opfer eines Verbrechens geworden?

Am Mittwoch (21. August, ab 20:15 Uhr) wird der Sachverhalt in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" thematisiert. Der Fall in Kürze: Auch fünfeinhalb Jahre nach dem Verschwinden des Mannes sind die Gründe unklar. Zunächst war angenommen worden, dass sich Karl Josef Wirtz eine Auszeit in einem Kloster genommen hat. Zwischenzeitlich war sein Wagen im Jahr 2020 auf einem Parkplatz in der Rheinberger Innenstadt aufgefunden worden. Ermittler der Duisburger Kripo können aufgrund neuer Erkenntnisse nicht ausschließen, dass der Vermisste Opfer eines Unglücksfalls oder eines Tötungsdelikts geworden ist.

Die Kripo hofft auf neue Impulse durch die ZDF-Sendung: Wer hat ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Wem ist im Zeitraum Januar 2019 bis Juni 2020 das Auto des Vermissten, ein dunkelblauer Opel Zafira mit dem Kennzeichen DU-KJ-547 aufgefallen?

Karl-Josef Wirtz wird zum Zeitpunkt seines Verschwindens im Januar 2019 wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, kräftige Statur, graue, längere Haare, hohe Stirn/Halbglatze, blaue Augen mit markanten Tränensäcken, gepflegte Erscheinung. Er betrieb in Rheinberg - wie zuvor auch in Moers - Spielwarengeschäfte und könnte daher einem größeren Kreis von Kunden und Geschäftspartnern bekannt sein. Der letzte bekannte Aufenthaltsort war im Bereich Rheinberg / Moers und Umgebung.

Die Rufnummern entsprechender Hinweistelefone werden in der Sendung eingeblendet. Unabhängig davon werden sachdienliche Hinweise zur Aufklärung auch bereits jetzt unter der Rufnummer des Duisburger Präsidiums an die Ermittler weitergeleitet: 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell