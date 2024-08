Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Paketzusteller mit Reizgas angegriffen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (17. August, 19:45 Uhr) lieferte ein 24-jähriger Paketzusteller auf der Wittfelder Straße ein Päckchen aus. Dabei parkte er so auf der Straße, dass die hinter ihm fahrenden Autos nicht überholen konnten. Zwei bisher unbekannten Männern ging die Weiterfahrt nicht schnell genug. Sie stiegen daraufhin aus und versuchten eigenhändig, das Zustellerfahrzeug umzuparken. Als der Paketzusteller sie ansprach, schlugen sie ihn und sprühten mit einer reizgasähnlichen Flüssigkeit in seine Augen.

Anschließend flüchteten die beiden Männer mit ihrem schwarzen Opel Corsa mit Duisburger Kennzeichen. Der Paketzusteller beschreibt sie wie folgt: zwischen 20 - 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, blondbraune Haare und korpulente Staturen.

Zeuginnen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell