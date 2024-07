POL-HSK: Aktion "Verkehrssicheres Fahrrad"

Meschede / Bestwig (ots) - Am Samstag kam es in Meschede auf der Straße "Im Schwarzen Bruch" gegen 10:30 Uhr zu drei Festnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zuvor ein aufmerksamer Zeuge zunächst auf das Verhalten eines 34jährigen Mannes aus Rumänien aufmerksam. Dieser verhielt sich in einem Supermarkt in Bestwig in verdächtiger Art und Weise, da er dort einkaufte und Bargeld abhob. Im Anschluss behielt der ...

mehr