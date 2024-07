Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Männer nach Diebstahlsverdacht festgenommen

Meschede / Bestwig (ots)

Am Samstag kam es in Meschede auf der Straße "Im Schwarzen Bruch" gegen 10:30 Uhr zu drei Festnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zuvor ein aufmerksamer Zeuge zunächst auf das Verhalten eines 34jährigen Mannes aus Rumänien aufmerksam. Dieser verhielt sich in einem Supermarkt in Bestwig in verdächtiger Art und Weise, da er dort einkaufte und Bargeld abhob. Im Anschluss behielt der Zeuge den Verdächtigen im Auge und folgte diesem bis nach Meschede. Auch dort betrat die Person einen Discounter im Schwarzen Bruch und ging ähnlich vor. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte insgesamt drei Männer (33, 34 und 55 Jahre alt) vor Ort antreffen und kontrollieren. Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass gegen den 34jährigen Mann ein Haftbefehl aus Niedersachsen vorlag. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Derzeit besteht der Verdacht, dass die Personen gemeinschaftlich mit entwendeten Debitkarten Einkäufe und kombinierte Bargeldabhebungen in diversen Geschäften durchführten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Gegen zwei Personen wurde zwischenzeitlich Untersuchungshaft angeordnet.

