Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Gaststätte

Bestwig (ots)

In der Nacht von Samstag 23:30 Uhr bis Sonntag 09:15 Uhr kam es in Bestwig zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude auf der "Glück-Auf-Straße". Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

