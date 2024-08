Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Duisburg (ots)

Am Abend des 22. August (Donnerstag, 21 Uhr) missachtete ein bisher unbekannter Radfahrer eine rote Ampel an der Kreuzung Koloniestraße/ Mozartstraße und zwang damit einen Volvofahrer (67) zu einem Ausweichmanöver. Dabei prallte der fahrende Volvo auf einen parkenden Skoda, der in ein weiteres stehendes Fahrzeug geschoben wurde. Alle drei Fahrzeuge sind beschädigt, teils so stark, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der 67-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, beschreiben den bisher flüchtigen Radfahrer wie folgt: Er soll circa 40 Jahre alt sein, helle, kurze blonde Haare und gebräunte Haut haben, ein gelb-rotes T-Shirt und eine kurze grüne Hose sowie eine grün-schwarze Mütze getragen haben. Das Fahrrad soll ein dunkles Mountainbike ohne Licht sein.

Die Duisburger Polizei sucht nun nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bisher unbekannten Fahrradfahrer machen können. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell