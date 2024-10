POL-BOR: Gronau - Junger Dieb entwendet E-Scooter

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Vredener Dyk, Kreisverkehr; Unfallzeit: Sonntag, 13.10.2024, 12.00 Uhr; Bei einem Unfall schwer verletzt wurden drei Insassen eines Pkw am Sonntagmittag an einem Kreisverkehr in Ahaus-Wüllen. Das Fahrzeug befuhr gegen 12.00 Uhr den Vredener Dyk in Fahrtrichtung Ahaus. Nach Verlassen des Kreisverkehrs Höhe Barle verlor der 31-jährige Fahrer aus Ahaus auf der regennassen Fahrbahn ...

