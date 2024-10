POL-BOR: Gronau - Unbekannte Einbrecher am alten Rathaus

Gronau (ots) - In der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter ein Wartehäuschen am Eper Bahnhof. Die Unbekannten zerschlugen eine 2,5 mal 2,2 Meter große Scheibe und besprühten das Häuschen mit dem gelben Schriftzug "StaNii". Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Markus Hüls (mh), Peter Lefering ...

