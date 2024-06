Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rennradfahrer nach Faustschlag gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Rennradfahrer, der am Dienstagabend (25.6.2024, 20.30 Uhr) eine Autofahrerin in Ahlen geschlagen haben soll. Die 36-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Oestricher Landwehr in Richtung Walstedder Straße. Vor ihr fuhren drei Rennradfahrer nebeneinander. Die Ahlenerin hupte, um zu signalisieren, dass die Gruppe Platz machen möge. An der Kreuzung Walstedder Straße/Oestricher Landwehr musste die Autofahrerin verkehrsbedingt warten. Daraufhin sei einer der drei Rennradfahrer an die Fahrerseite ihres Pkws gefahren und hätte sie angesprochen. Unmittelbar darauf soll der Unbekannte die Ahlenerin mit der Faust durch das offene Seitenfenster gegen ihr Gesicht geschlagen haben. Der unbekannte Tatverdächtige wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt und trug ein oranges Sport-T-Shirt. Hinweise zu dem Tatverdächtigen sowie der Rennradgruppe nimmt die Polizei in Ahlen entgegen, Telefon 02382/965-0.

