Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brandgeruch in Seniorenwohnheim

Schwelm (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.07.2024) um 17:18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Seniorenwohnheim in die Augustastr. alarmiert. Dort wurde der Kreisleitstelle ein Brandgeruch in Zusammenhang mit einem Stromausfall gemeldet. Es wurde umfangreiche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort ließ Einsatzleiter Oliver Dag das Gebäude von Atemschutztrupps kontrollieren und die Drehleiter zur Kontrolle von außen in Stellung bringen. Die Einsatzkräfte konnten aber weder Feuer noch Rauch ausfindig machen. Vermutlich wurden in der Nachbarschaft Gartenabfälle verbrannt oder ein Grill angezündet und der Brandgeruch wurde im Gebäude wahrgenommen während parallel der Strom aufgrund einer Störung im Versorgungsnetz ausgefallen war.

Nach der Kontrolle wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Einrichtung übergeben und der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort, weitere Kräfte standen an der Feuer- und Rettungswache in Bereitstellung. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 18:00 Uhr.

