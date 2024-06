Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zwei ausgelöste Brandmeldeanlage

Schwelm (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (27.06.2024) um 01:31 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Industriebetrieb in die Prinzenstr. alarmiert, dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Ursache für den Alarm war eine brennende Palette, die aber von Mitarbeitenden bereits abgelöscht und ins Freie gebracht wurde. Die Feuerwehr kontrollierte nur noch und stellte die Brandmeldeanlage zurück.

Um 05:52 Uhr wurden die Kräfte erneut zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Dieses Mal hatte die Anlage in einer Sporthalle an der Holthausstr. Alarm ausgelöst. Hier konnten die Einsatzkräfte keine Feststellung machen, vermutlich war ein technischer Defekt Ursache für den Alarm. Nach der Kontrolle wurde die Anlage zurückgestellt und der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war jeweils mit 2 Fahrzeugen vor Ort, weitere Kräfte standen an den Standorten in Bereitstellung. Bei beiden Einsätzen waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung eingesetzt.

