Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Rommerskirchen (ots)

Am Montag (22.04.), gegen 15:13 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Grevenbroicher mit seinem Pkw die B59 aus Rommerskirchen kommend in Fahrtrichtung Grevenbroich. In Höhe der Ortslage Sinsteden, an der Einmündung Grevenbroicher Straße, kollidierte er mit einem Fußgänger, der die Fahrbahn der B59 querte. Die Lichtzeichensignalanlage zeigte nach Zeugenaussagen zu diesem Zeitpunkt Rotlicht für den Fußgängerverkehr. Der männliche, erwachsene Fußgänger wurde tödlich verletzt. Seine Identität konnte bisher nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Der Pkw-Fahrer wurde aufgrund eines Schocks medizinisch betreut.

Der Verkehrsunfall wurde unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallaufnahmeteams Köln aufgenommen. Weiter war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B59 im betroffenen Bereich komplett gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat 1 in Neuss.(sto)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell