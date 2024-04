Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleinkraftrad flüchtet vor Streifenwagen und verunfallt - Drei gestohlene Fahrzeuge sichergestellt

Neuss (ots)

Am Samstag (20.04.), gegen 01:10 Uhr, wurden Beamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf zwei Kleinkrafträder, jeweils mit Sozius besetzt, aufmerksam. Diese befuhren den Berghäuschensweg in Fahrtrichtung Norf. Aufgrund eines defekten Rücklichts an einem der Zweiräder wendeten die Polizisten mit ihrem Streifenwagen im Bereich der Einmündung "Berghäuschensweg / Euskirchener Straße" und beabsichtigten, das Kraftrad mit der defekten Beleuchtung anzuhalten. Dessen Fahrzeugführer, ein 17- jähriger Düsseldorfer, versuchte allerdings, sich der Kontrolle zu entziehen. Dazu missachtete er nicht nur die Anhaltezeichen, sondern beschleunigte auch die Geschwindigkeit. Auf einem parallel zum Norfbach verlaufenden Feldweg verunfallte das Kraftrad dann allerdings, ohne dass sich der Fahrzeugführer und sein 19- jähriger Sozius verletzten. Letztgenannter konnte durch die Beamten an einer fußläufigen Flucht gehindert werden, während der 17- Jährige zunächst zu Fuß Richtung Kirchstraße flüchten konnte.

Das zweite Kleinkraftrad konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme im Bereich der Norfer Kirchstraße / Norfer Hofacker aufgefunden werden. Es stand dort hinter einem Sprinter versteckt abgestellt. Beide Fahrzeuge lagen im Fahndungsbestand der Polizei als gestohlen ein und wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer des zweiten Kraftrads sowie sein Sozius, 19 und 26 Jahre alt, wurden ebenfalls in unmittelbarer Nähe angetroffen, ehe die Beamten auch auf den flüchtigen Fahrzeugführer des verunfallten Kraftrads stießen. Gemeinsam mit einem 22- jährigen Neusser konnte er im Bereich des Kirmesplatzes angetroffen werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurden an der Wohnanschrift des 22- jährigen Neussers dann neben einem dritten gestohlenen Kleinkraftrad auch zwei entwendete Pkw- Kennzeichen sichergestellt.

Die jungen Männer müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Krafträdern verantworten.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 21 geführt.

