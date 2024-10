Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich/Düsseltal - Nach Tankbetrug: Flucht vor Polizei - Mann fährt über Bürgersteig - Diverse Straftatbestände erfüllt - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 23. Oktober 2024, ca. 14:10 Uhr

Heute soll ein Mann im Alter von 39 Jahren dem Haftrichter vorgeführt werden, nachdem er gestern an einer Tankstelle für 120 Euro getankt hatte, und dann ohne zu bezahlen davonfuhr. Polizisten nahmen die Verfolgung auf, wobei der 39-jährige Fahrer auch über Geh- und Fahrradwege versuchte zu flüchten. Der Tankbetrug war aber nicht die einzige Straftat.

Verdächtig kam Zivilkräften des Einsatztrupps Süd eine männliche Person vor, die an einem Audi in Mörsenbroich Kennzeichen wechselte. In dem Mann erkannten die Polizisten einen 39-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit immer wieder polizeilich in Erscheinung getreten war. Als der 39-Jährige ins Fahrzeug stieg und losfuhr, entschlossen sich die Beamten, das Fahrzeug weiter zu observieren. Auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs saß zu diesem Zeitpunkt ein 19 Jahre alter Deutscher.

An einer Tankstelle an der Brehmstraße betankte der 39-Jährige den Audi und fuhr ohne zu bezahlen davon. Der Einsatztrupp forderte Verstärkung an, die umgehend das Fahrzeug verfolgte. Auf der Flucht überfuhr der 39-Jährige eine rotzeigende Ampel, und wich verkehrsbedingt auch auf angrenzende Fahrradwege und Bürgersteige aus. Erst als es auf dem Bürgersteig für den Flüchtigen nicht mehr weiter ging, setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Sein Beifahrer lief ebenfalls davon.

Kollegen konnten beide stellen, auch wenn der 19-Jährige noch versucht hatte, sich in einem Gebüsch vor den nacheilenden Polizisten zu verstecken. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Polizisten zwei Druckverschlusstütchen, mutmaßlich mit Kokain und Amphetamin befüllt.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, die an den Audi geschraubt wurden, als gestohlen gemeldet waren. Des Weiteren lagen zwei griffbereite Messer in der Mittelkonsole des Wagens. Darüber hinaus fanden die Beamten in dem Fahrzeug noch weitere Kennzeichen, sowie diverses Einbruchwerkzeug, ein Überbrückungsgerät, eine Pumpe zum Abpumpen von Kraftstoffen und Schlüsselrohlinge zum Öffnen von Kfz. Ebenso konnte ein Päckchen Haschisch aufgefunden werden, das dem 39-Jährigen zuzuordnen ist.

Obendrein ist der 39-jährige Deutsche, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Besitzverhältnisse des Audis sind bislang noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell