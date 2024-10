Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Vertrauen missbraucht und Geld gestohlen

Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 32-Jähriger betreibt an der Hauptstraße einen Verkaufsstand für Kartoffeln, bei welchem die Kunden das Geld auf Vertrauensbasis in eine Geldkassette werfen. Am Dienstag lief ein Mann mit seinem Hund in Wiesenbach spazieren. Als er gegen 13:30 Uhr den Verkaufsstand passierte, bemerkte er, dass die Geldkassette aufgebrochen war. Eine unbekannte Täterschaft hatte das Behältnis gewaltsam geöffnet und Bargeld im Wert von ungefähr 50 Euro gestohlen. Wann genau die Tat geschah, ist noch unklar. Das Polizeirevier Neckargemünd übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06223/ 9254-0 zu melden.

