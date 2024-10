Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei-Container - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft brach zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 4:20 Uhr am Mittwochmorgen in einen Container einer Bäckereifiliale in der Altrottstraße ein. Nachdem die Unbekannten eine Scheibe eingeschlagen hatten, verschafften sie sich Zutritt zu dem Container und entwendeten eine derzeit noch unbekannte Menge Bargeld. Die kurz vor 5 Uhr alarmierte Polizei konnte am Tatort einige erste Spuren sichern, welche nun im Verlauf kriminaltechnisch überprüft werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier in Wiesloch unter der Tel.: 06222/5709-0 zu informieren.

