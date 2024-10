Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in Vereinsheime - Zeugen gesucht!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntagabend gegen 20 Uhr und Dienstagmorgen gegen 10 Uhr, begab sich eine noch unbekannte Täterschaft auf ein Vereinsgelände in der Straße "Schönblick" im Ortsteil Rettigheim. Dort hebelten die Unbekannten eine Tür auf, um in die dortige Gaststätte zu gelangen. Nachdem die Täter mehrere Schränke durchwühlt hatten, nahmen sie rund 50 Euro Bargeld an sich und flüchteten. Da die Einbrecher während der Tat die Sicherungen abschalteten, waren mehrere Kühl- und Gefrierschränke des Gaststättenbetriebs bis zum Zeitpunkt der Feststellung des Einbruchs durch den Gastwirt stromlos, wodurch ein zusätzlicher Schaden von rund 200 Euro durch verdorbene Lebensmittel entstand. Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich zwischen 21 Uhr des Montagabends und 17 Uhr des gestrigen Dienstags. Die noch unbekannten Täter versuchten in der Bruchsaler Straße gewaltsam in ein Verkaufshäuschen des Fußballvereins einzudringen. Offensichtlich brachen die Täter nach gescheiterten Hebelversuchen an der Tür und einem misslungenen Versuch ein Fenster einzuschlagen die weitere Tatausführung ab. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Delikten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den genannten Taten oder der noch zu ermittelnden Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell