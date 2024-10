Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Bewaffneter Raub in Wettbüro - Unbekannter flüchtet mit Tatbeute - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 24. Oktober 2024, 23:15 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines bewaffneten Raubüberfalls in einem Wettbüro gestern am späten Abend in Rath. Ein Unbekannter hatte die Angestellte mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete er mit der Beute.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der maskierte Unbekannte das Wettbüro an der Westfalenstraße und forderte die Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Bargeld auszuhändigen. Als die Kassiererin der Aufforderung nicht nachkam, begab er sich hinter den Tresen und entnahm mehrere Tausend Euro Bargeld aus der Kasse und dem Tresor. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Die sofort angeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter ist circa 180 cm groß und hat eine normale Statur. Er war schwarz gekleidet, trug schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Er führte eine schwarze Pistole mit.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

