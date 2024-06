Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven / Stadt Geestland

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr hielt ein 32-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw der Marke Skoda vor einem Einfahrtstor in der Straße Im Steinviertel in Langen. Hierbei hatte er vergessen die Bremse zu betätigen, sodass der der Pkw gegen das Tor rollte und dieses beschädigte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Bremerhavener unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Er pustete 1,2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

------------------------------------------------------------------

A27, Gemarkung Stadt Bremerhaven

Verkehrsunfall auf Autobahn 27

Am Sonntag gegen 05:20 Uhr kam es auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Zentrum zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Bremer fuhr mit seinem BMW bei Starkregen mit nicht angepasster Geschwindigkeit und verlor die Kontrolle über den Pkw. Dieser schleuderte in die Mittelschutzplanke und beschädigte diese erheblich. Der Pkw kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Die Trümmerteile verteilten sich auch auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer und seine drei Insassen blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde der Überholfahrstreifen für 1,5 Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

