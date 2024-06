Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: E-Bike gestohlen + Keller aufgebrochen + Kind übersehen + Pkw gestreift

Cuxhaven (ots)

E-Bike gestohlen

Cuxhaven. Am Mittwoch, 26.06.2024 in der Zeit wischen 15.20 Uhr und 15.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein weißes E-Bike. Dieses stand zuvor am seitlichen Eingang eines Verbrauchermarktes und war mit einem Seilschloss gesichert. Das Fahrrad ist vom Hersteller RIESE UND MÜLLER und trägt die Rahmennummer: WRJ2CH2M3KD450961. Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Fahrzeugs unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

++++++++++++++++++++

Keller aufgebrochen

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag brach ein bislang Unbekannter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gurlittstraße ein. Hieraus entwendete er unter anderem einen E-Scooter. Dieser trägt das Versicherungskennzeichen: 024KJO. Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

++++++++++++++++++++

Kind übersehen

Nordholz. Ein Nordholzer wollte am 27.06.2024 gegen 15.10 Uhr mit seinem Pkw von einem Grundstück nach rechts auf die Straße Moorkamp einbiegen. Hierbei übersah er ein von rechts kommendes, mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahrendes Kind. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das 10-jährige Kind wurde dabei laut Polizeikenntnis leicht verletzt.

++++++++++++++++++++

Pkw gestreift

Loxstedt. Am Mittwoch, 26.06.2024 ereignete sich gegen 13.00 Uhr, auf der Landesstraße L143, Bahnhofstraße (Ortsdurchfahrt Loxstedt) ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein Fahrzeugführer, welcher mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Nesse befuhr, mit seinem rechten Außenspiegel, einen in Höhe der Hausnummer 73, am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer meldete den Verkehrsunfall erst am nächsten Tag. Daher ist der geparkte Pkw nicht bekannt. Ebenso ist nicht bekannt, ob an diesem ein Schaden entstanden ist. Zeugen des Verkehrsunfalls, die sachdienliche Hinweise zum geparkten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Loxstedt unter der Telefonnummer: 04744/7316626 zu melden.

