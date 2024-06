Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Cuxhaven (ots)

Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Neuhaus (ost) Am Montag, gegen 21:15 Uhr, kam es auf der B 73 in Höhe Neuhaus zu einem Unfall, bei dem der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades stürzte und sich an beiden Beinen Verletzungen zuzog. Der Jugendliche war auf seiner Fahrt in Richtung Stade in Höhe der Brücke über die Bahnhofstraße in Neuhaus unterwegs als er von einem silbernen BMW überholt wurde. Als dieser sehr knapp vor dem Kradfahrer wieder einscheren wollte, kam der BMW dem 16-jährigen aus Estorf (Kreis Stade) so nahe, dass dieser nach rechts in den Seitenraum ausweichen musste. Hier verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in den dortigen Graben. Der BMW setzte seine Fahrt in Richtung Stade fort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Der Jugendliche hatte sich bei dem Sturz zum Glück nur leichtere Verletzungen zugezogen, schob sein Krad wieder aus dem Graben und fuhr damit noch bis in die Wingst. Hier blieb das Krad aufgrund der erheblichen Beschädigungen an der Vordergabel schließlich liegen und der junge Mann rief die Polizei und seine Familie. Beim Eintreffen der Polizei stand der 16-jährige noch deutlich unter Schock. Der anwesende Vater kümmerte sich dann um die ärztliche Versorgung. An dem Krad entstand Sachschaden den die Polizei auf 1000 Euro schätzt. Die Polizei leitete gegen den unbekannten BMW-Fahrer ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sonst Hinweise auf den Fahrer des silbernen BMW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei n Hemmoor unter 04771-6070 zu melden.

