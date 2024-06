Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Zeitschriftengeschäft + In Garage eingebrochen + Im Straßenverkehr alkoholisiert teilgenommen u.a.

Cuxhaven (ots)

In Garage eingebrochen

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Sonntag gegen 01.00 Uhr und Sonntagmorgen gegen 10.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Heinrich-Heine-Straße unbefugten Zutritt zu einer auch als Werkstatt genutzten Garage und entwendeten Autoreifen, Werkzeuge und ein Kinderfahrrad. Die genaue Schadenssumme wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer: 04721/573-0 in Verbindung zu setzen.

Pedelec entwendet

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Samstag, 22.06.2024 gegen 11.00 Uhr und Samstagabend versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße einzubrechen. Dieses Vorhaben misslang. Danach verschafften sie sich jedoch unbefugten Zutritt zur angrenzenden Garage, aus welcher sie ein Pedelec des Herstellers GAZELLE entwendeten. Die Cuxhavener Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Raub auf Zeitschriftengeschäft

Cuxhaven. Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Bahnhof ein Zeitschriftengeschäft. Als die Angestellte des Geschäftes die Verkaufsräume schließen wollte, stieß er sie beiseite und entwendete aus dem Kassenbereich Bargeld sowie Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsregal. Nach der Tatausführung flüchtete der Täter in Richtung des rückwärtigen Bahnhofsgeländes. Der Täter konnte bislang wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - dunkelblondes Haar. Haupthaar etwas länger, Seiten auffällig kürzer geschnitten. - schmale, leicht schlitzförmige Augen - keine Brille

Bekleidung:

- Maskierung vor dem Gesicht - dunkler Pulli - blaue Jeanshose - vermutlich graue Turnschuhe - Cappy, unter dem die Haare hinten herausgeschaut haben.

Hinweise zur Tat und zum Täter erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Berauscht unterwegs

Cuxhaven. Am Sonntag um 00.40 Uhr führte ein 25-Jähriger einen E-Scooter in der Vincent-Lübeck-Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Durch die ihn kontrollierenden Polizeibeamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Cuxhaven. Am Sonntag gegen 01.33 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Grüne Straße einen 35-jähriger Mann aus Cuxhaven. Dieser führte zuvor ein Elektrokleinstfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug über 0,5 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Im Straßenverkehr alkoholisiert teilgenommen

Cuxhaven. Am Samstag gegen 23.40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Cuxhaven einen 15-jährige Verkehrsteilnehmerin im Drosselweg. Diese befuhr zuvor den öffentlichen Verkehrsraum mit einem E-Scooter, obwohl sie alkoholisiert war. Dieses stellten die Beamten bei der Kontrolle fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von ungefähr 0,8 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die 15-Jährige wurde in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Alkoholisiert und ohne Pflichtversicherung im öffentlichen Verkehrsraum

Cuxhaven. Ein 57-jähriger Mann aus Cuxhaven wurde im Karl-Waller-Weg in der Nacht zu Sonntag kontrolliert. Der Mann führte zuvor ein Elektrokleinstfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl dies nicht pflichtgemäß versichert war. Zudem stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Es wurde eine Straftat wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der alkoholisierten Teilnahme am Straßenverkehr eingeleitet

