POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Verletzte Person nach Verpuffung

Remchingen (ots)

Durch eine Verpuffung in einer Zentrifuge verletzt worden ist am Dienstagvormittag eine Person im Ortsteil Wilferdingen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 10 Uhr in einer Firma in der Pforzheimer Straße offenbar aufgrund eines technischen Defektes einer Zentrifuge zu einer Verpuffung. Hierbei geriet der Inhalt der Zentrifuge in Brand. Ein sich noch in der Nähe der Maschine befindlicher Mitarbeiter erlitt hierdurch Verletzungen. Ein mittels Hubschrauber eingetroffener Notarzt diagnostizierte leichtere Verbrennungen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch Firmenangehörige noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro beziffert.

