Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Wohnhaus & Werkstatt ++ Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Cuxhaven (ots)

Werkstatt aufgebrochen - Täter entwenden Transporter und Werkzeug

Beverstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in eine Werkstatthalle in der Wilhelm-Giese-Straße eingebrochen. Sie hebelten die Tür zu der Halle auf und durchsuchten die Räume. Dabei fanden sie auch den Schlüssel des in der Halle abgestellten Kleintransporters. Die Täter entwendeten den kompletten Kleintransporter und diverses Werkzeug. Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

++++++

Wohnungseinbruchdiebstahl - Abwesenheit ausgenutzt

Geestland / Imsum. Bisher unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Wurster Landstraße in Imsum ein. Die Tat geschah in der Zeit von Freitag, 21.06.24, etwa 16 Uhr, bis Montag, 24.06.24, etwa 12 Uhr. Die Täter zerstörten mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür und drangen so in das Haus ein. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck, die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Bewohner bemerkten den Einbruch bei der Rückkehr aus dem Urlaub. Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

++++++

Fahrradfahrerin bei Unfall mit Bus verletzt - Busfahrer flüchtet

Cuxhaven. Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es gestern gegen 16.30 Uhr im Wehrbergsweg in Cuxhaven. Der Fahrer eines Linienbusses hatte die 66-jährige Fahrerin eines E-Bikes überholt. Beim wieder einscheren berührte das Heck des Busses den Fahrradlenker und die Radlerin stürzte. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Fahrradfahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

++++++

