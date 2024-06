LPI-SHL: Bauzaunelemente geklaut

Schleusingen (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter drei Kästen Leergut aus dem umzäunten Bereich der Sammelstelle eines Getränkemarktes in der Jägerhausstraße in Schleusingen. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

mehr