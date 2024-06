Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Themar (ots)

Eine VW-Fahrerin parkte Montagnachmittag zwischen 14:50 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedensstraße in Themar. In dieser Zeit verursachte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Öffnen der Autotür einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugtür des schwarzen VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0149293/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

