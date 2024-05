Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort/ Rheinberg - Diebstahl von Katalysatoren. Zeugenaufruf

Kamp-Lintfort/ Rheinberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (14.05.2024) auf Mittwoch (15.05.) kam es in Rheinberg an der Ulmenstraße und in Kamp-Lintfort an der Geisbruchstraße und Kamper Straße zum Diebstahl von insgesamt vier Katalysatoren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu auffälligen Personen in den Bereichen machen können, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842-934-0 in Verbindung zu setzen.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell