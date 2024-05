POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht durch Transporterfahrer

Wesel (ots) - Zwei aufmerksame Bürgerinnen meldeten am Dienstagmorgen (14.05.2024), gegen 08:50 Uhr, einen Mann, der mit entblößtem Geschlechtsteil auf einer Parkbank am Berufskolleg an der Hamminkelner Landstraße saß. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Mann ergreifen, der nachdem er auf die Polizisten ...

mehr