POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und KPB Wesel: Wesel - Festnahme eines Exhibitionisten

Wesel (ots)

Zwei aufmerksame Bürgerinnen meldeten am Dienstagmorgen (14.05.2024), gegen 08:50 Uhr, einen Mann, der mit entblößtem Geschlechtsteil auf einer Parkbank am Berufskolleg an der Hamminkelner Landstraße saß.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Mann ergreifen, der nachdem er auf die Polizisten aufmerksam wurde, zu Fuß die Flucht antrat. Noch bei seiner Festnahme ragte sein Geschlechtsteil aus der Hose. Er wurde vorläufig festgenommen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 34- jährige Weseler, der einschlägig in Erscheinung getreten ist, aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

