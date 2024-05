Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen Geldkassetten bei einer Tankstelle auf- Polizei sucht Zeugen (30.04.-01-05.2024)

Schramberg (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 21.15 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Tankstellengelände auf der Straße "Am Hammergraben" zwei Geldkassetten der Staubsaugeranlage aufgebrochen und Münzgeld in Höhe von etwa 30 Euro gestohlen. Die Höhe des durch die Gewaltanwendung verursachten Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die in der Walpurgisnacht im Bereich der Tankstelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

