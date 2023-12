POL-EL: Geeste - brennende Kerze löst Einsatz der Feuerwehr aus - Appell an die Bürgerinnen und Bürger

Meppen (ots) - Am Montag fuhr gegen 17.20 Uhr der Fahrer eines grauen Volvo XC60 die Strecke zwischen der B 402 im Bereich Bokeloh bis nach Helte. Hierbei ist es zu mehreren gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen. Etwaige Gefährdete oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Meppen unter Tel. 05931/949-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

