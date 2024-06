Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet + Kind leicht verletzt + Unfall mit Verletzten u.a.

Cuxhaven (ots)

Pkw-Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 25.06.2024 gegen 21.30 Uhr und Mittwochmorgen schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Rathausstraße geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug entwendete er unter anderem Bargeld. Die genaue Schadenssumme ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Versucht in Pkw zu gelangen

Otterndorf. In dem Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochabend versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw aufzubrechen, welcher in der Straße Am Fleet geparkt war. Dieses Vorhaben misslang. Die Otterndorfer Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04751 99835-0.

Kind leicht verletzt

Cuxhaven. Am 26.06.2024 gegen 16.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Döser Seedeich. Vermutlich übersah ein Strandbahnfahrer ein Kind und fuhr es an. Es konnte durch Kräfte der DLRG vor Ort erstversorgt werden und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Kenntnisstand der Polizei trug das Kind leichte Verletzungen davon.

Unfall mit Verletzten

Geestland. Am Mittwoch, den 26.06.2024, ereignete sich auf der Landesstraße L119 zwischen der Ortschaft Neuenwalde und dem Kreisverkehr Holßel gegen 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Hierbei kam ein 25-jähriger Geestländer mit einem Pkw des Herstellers VW auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Er und sein 23-jähriger Beifahrer erlitten hierbei Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer durch Alkohol und/oder berauschende Mittel beeinflusst gewesen sein könnte, sodass bei ihm die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet wurde. Da der Pkw nach dem Unfall zu brennen begann, wurde die Freiwillige Feuerwehr Holßel zum Löschen des Brandes angefordert. Hierfür war die L119 zeitweise voll gesperrt. Das Fahrzeug wurde anschließend mittels Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

