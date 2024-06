Cuxhaven (ots) - E-Bike gestohlen Cuxhaven. Am Mittwoch, 26.06.2024 in der Zeit wischen 15.20 Uhr und 15.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein weißes E-Bike. Dieses stand zuvor am seitlichen Eingang eines Verbrauchermarktes und war mit einem Seilschloss gesichert. Das Fahrrad ist vom Hersteller RIESE UND MÜLLER und trägt die Rahmennummer: ...

