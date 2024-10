POL-RBK: Burscheid - Motorradfahrer versucht vor Polizeikontrolle zu fliehen

Bergisch Gladbach (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag (06.10.), 22:00 Uhr, bis Montag (07.10.), 05:30 Uhr, ein Audio- und Navigationsgerät aus einem Pkw gestohlen. Der VW Caddy war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz an der Straße Am Schild geparkt. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe des Pkw ein und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Innenraum. Anschließend bauten sie das ...

mehr