Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bekämpfung des Taschendiebstahls - Kriminalprävention berät am Infostand

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei Rhein-Berg möchte diese Woche im Rahmen einer landesweiten Aktion verstärkt das Phänomen des Taschendiebstahls bekämpfen und klärt mit zwei Infoständen vor Ort über die Maschen der Langfinger auf und gibt wichtige Hinweise zur Vorbeugung. Die meisten Fälle von Taschendiebstahl bleiben unaufgeklärt, da die Tat von den Opfern häufig nicht gleich bemerkt wird. Taschendiebe sind oft professionelle Täter, die nicht selten in Teams arbeiten.

Heute (07.10.) sind Mitarbeitende des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Rhein-Berg an ihrem Informationsstand auf dem Peter-Bürling-Platz in Refrath anzutreffen. In ziviler Kleidung werden sie dabei unvorsichtige Personen gezielt ansprechen und sensibilisieren.

Mit Informationsmaterial und in Gesprächen erläutern sie, welche unterschiedlichen Maschen und Vorgehensweisen der Tätergruppen bekannt sind. Darüber hinaus geben sie Tipps und Hinweise, welche Vorkehrungen getroffen werden können, um sich zu schützen. Am Mittwoch (09.10.) können Sie unsere Kolleginnen und Kollegen von 09.00 bis 15.00 Uhr in der RheinBerg-Galerie antreffen.

Schauen Sie gerne an unseren Informationsständen vorbei und lassen Sie sich beraten.

Falls Sie verhindert sind, hier ein paar Tipps: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. (ct)

