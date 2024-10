Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Porzellanfigur und Silberbesteck bei Einbruch gestohlen

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstag (03.10.) informierte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses die Polizei, nachdem sie gegen 15:30 Uhr einen Einbruch in ihr Zuhause festgestellt hatte.

Bislang unbekannte Täter haben offenbar eine Terrassentür aufgebrochen und sich so gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Friedhofstraße verschafft. In mehreren Räumen durchsuchten sie die Schränke nach Wertgegenständen und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Porzellanfigur und Silberbesteck von noch unbekanntem Wert. Zuletzt war das Haus am Dienstag (01.10.) gegen 20:00 Uhr in einem noch ordnungsgemäßen Zustand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

