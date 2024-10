Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Verletzte bei Überschlag von Pkw

Rösrath (ots)

Am Dienstag (01.10.) wurden die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt zur Feldstraße alarmiert, nachdem sich dort ein Pkw überschlagen hatte.

Eine 18-jährige Rösratherin hatte gegen 12:50 Uhr die Feldstraße mit ihrem Pkw aus Richtung Forsbach in Richtung Kleineichen befahren. In einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Ford und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Zeugenaussagen überschlug sich der Pkw mehrfach, bevor er an einem Baum gestoppt wurde und in der Böschung auf der Seite zum Liegen kam. Die Fahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Rösrath, konnten sich mithilfe von Ersthelfern aus dem verunfallten Pkw befreien. Die Fahrerin erlitt leichte, ihre Beifahrerin schwere Verletzungen. Die Frauen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt und schließlich zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Er wurde von einer Fachfirma abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme der Polizei musste die Feldstraße zeitweise vollständig gesperrt werden. (th)

