Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbrüche in zwei Firmengebäude und ein Firmenfahrzeug

Burscheid (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (30.09.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Firmengebäude an der Industriestraße sowie in ein dazugehöriges Firmenfahrzeug gemeldet.

Gegen 07:05 Uhr hatte ein Mitarbeiter eine aufgebrochene Tür in einem Rolltor sowie eine eingeschlagene Scheibe eines Ford Transits festgestellt, welcher auf dem Firmenparkplatz geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug ein Lasergerät von unterem vierstelligen Wert gestohlen. In dem Geschäftsgebäude wurden darüber hinaus mehrere Zimmertüren aufgebrochen. Aus einem Büroraum entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Firmengebäude war zuletzt am Donnerstag (26.09.) gegen 17:00 Uhr in einem unversehrten Zustand verlassen worden.

Kurze Zeit später, gegen 08:45 Uhr, entdeckte eine Mitarbeiterin einer weiteren Firma in derselben Straße ebenfalls einen Einbruch. Hier wurde offenbar ein Fenster aufgehebelt und in einem Büroraum ein Tresor gewaltsam geöffnet. Aus diesem wurde ein noch unbekannter Bargeldbetrag gestohlen.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

