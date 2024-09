Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrüche in ein Schulgebäude und eine benachbarte Kindertagesstätte

Wermelskirchen (ots)

Am Freitagmorgen (27.09.) ist die Polizei Rhein-Berg zu zwei Einbrüchen in die Schillerstraße gerufen worden. In der vorausgegangenen Nacht waren bislang unbekannte Täter sowohl in ein Nebengebäude des Gymnasiums als auch in eine Kindertagesstätte eingebrochen.

Der Zugang zum Nebengebäude des Gymnasiums war zunächst ungeklärt, da keine Aufbruchspuren an den Zugängen festgestellt werden konnten. Im Inneren des Gebäudes wurden offenbar mehrere Türen aufgehebelt und in den Klassenräumen diverse Schränke durchwühlt. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde lediglich ein Akku entwendet. Unweit des Schulgebäudes sind Unbekannte in der gleichen Nacht in eine Kindertagesstätte eingedrungen. Sie hebelten ein Bürofenster auf und durchsuchten das dahinter befindliche Büro und einen Aufenthaltsraum. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein geringer Bargeldbetrag sowie zwei Laptops gestohlen. Zu den Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Die Polizei hat zwei Strafanzeigen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls aufgenommen.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

