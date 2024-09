Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Feuerwehr-Gerätehaus

Overath (ots)

Gestern Morgen (26.09.) um 07:20 Uhr ist die Polizei zum Feuerwehr-Gerätehaus der Löschgruppe Overath-Heiligenhaus gerufen worden. Wehrangehörige waren zu einem Einsatz alarmiert worden und stellten an diesem Morgen fest, dass die Rüstfahrzeuge geöffnet und mehrere Einsatzgeräte entwendet wurden.

Aus dem Bestand fehlten nach einem ersten Überblick ein Hydraulikschlauch, eine Rettungsschere, ein Spreizer, ein Hydraulikaggregat, ein Pedalschneider sowie ein Türöffnungsrucksack. Der Wert der Gegenstände dürfte nach erster Einschätzung im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Nach Zeugenangaben war am Vorabend gegen 19:15 Uhr noch alles in Ordnung und das Gerätehaus wurde ordnungsgemäß verschlossen. Die Polizei konnte bei Aufnahme der Strafanzeige und Besichtigung des Tatortes keine Aufbruchspuren feststellen. Der Zugang erfolgt am Gerätehaus üblicherweise mittels elektronischem Transponder.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern.

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib der Ausrüstungsgegenstände oder zum Täter geben können, werden Sie gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell