POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pedelecfahrer nach Unfall im Kreisverkehr gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.09.), gegen 16:35 Uhr, ist es im Kreisverkehr auf der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße, Ecke Paffrather Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen.

Eine 32-jährige Bergisch Gladbacherin meldete den Verkehrsunfall gegen 18:00 Uhr in der Polizeiwache, da sich der beteiligte Pedelecfahrer nach dem Zusammenstoß entfernt hatte, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Nach Angaben der Bergisch Gladbacherin war sie mit einem Pkw der Marke Peugeot von der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße in den Kreisverkehr an der Einmündung Paffrather Straße gefahren. Sie habe einen Pedelec-Fahrer übersehen, der daraufhin von links gegen ihren Pkw fuhr.

Der Mann sei auf ihre Motorhaube gefallen und dann zu Boden gestürzt. Er sei direkt wieder aufgestanden und hätte gesagt "Ich bin okay, ich bin in Ordnung" und ich daraufhin entfernt. Am Pkw ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden und es besteht der Verdacht eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort, so dass eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen wurde. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach dem unfallbeteiligten Pedelec-Fahrer.

Nach Angaben der Fahrerin war er männlich, trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose mit Camouflage-Muster, hatte kurze blonde Haare, war schlank mit sportlicher Figur und fuhr ein beigefarbenes Pedelec.

Der Pedelec-Fahrer sowie mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 02202 205-0 zu melden. (ct)

