Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; 19-Jähriger soll Lebensmittel geklaut haben; Snackautomat aufgebrochen

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Nidderau

(lei) Unachtsamkeit war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Konrad-Adenauer-Allee, bei dem letztlich drei Fahrzeuge beschädigt und Sachschaden von über 10.000 Euro entstand. Demnach war ein 41 Jahre alter Fiat-Fahrer gegen 7.40 Uhr in Richtung Windecker Straße unterwegs, als er an der Einmündung zur Fritz-von-Leonhardi-Straße einer 44-jährigen Ford-Lenkerin auffuhr, die dort an der roten Ampel stand. Die Frau klagte im Anschluss über leichte Kopfschmerzen, sie war vorerst jedoch nicht weiter medizinisch behandlungsbedürftig. Durch den Aufprall wurde der Ford gegen einen davorstehenden weiteren Fiat geschoben wurde, sodass an allen drei Fahrzeugen Blechschäden entstanden. Der Fiat des mutmaßlichen Unfallverursachers sowie der Ford mussten sogar an den Abschlepphaken, da sie nicht mehr fahrtauglich waren.

2. 19-Jähriger soll Lebensmittel geklaut haben - Steinau an der Straße / Ulmbach

(lei) Wegen Verdachts des Ladendiebstahls haben Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen einen 19 Jahre alten Mann in der Heinz-Desor-Straße im Stadtteil Ulmbach vorläufig festgenommen. Dem Steinauer wird vorgeworfen, gegen 0.45 Uhr Waren im Wert von gut 50 Euro aus einem dortigen SB-Mini-Supermarkt entwendet zu haben. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt und den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort festgehalten. Nachdem die Polizisten die Identität des Mannes geklärt hatten, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

3. Snackautomat aufgebrochen - Birstein

(lei) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen zu einem Automatenaufbruch am frühen Donnerstagmorgen in der Industriestraße. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen 2.40 und 3 Uhr an dem Snackautomat in Höhe der Hausnummer 7 zu schaffen gemacht, indem sie diesen brachial aufgehebelt hatten und anschließend sowohl Bargeld als auch diverse Snacks (u. a. Fitnessriegel) hieraus erbeuteten. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf annähernd 15.000 Euro beziffert. An einem Nachbargrundstück hatten die vermutlich gleichen Täter zuvor auch die Videokamera beschädigt, offenbar, um bei Tatausführung nicht gefilmt zu werden. Täterhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 29.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

