Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendliche zündeln in Schule; Pakete aus Fahrzeug gestohlen; Sechsjähriger bei Kollision mit Auto verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Jugendliche zündeln in Schule - Offenbach

(cb) In einer Schule in der Oswald-von-Nell-Breuning-Straße kam es am Mittwochvormittag zu einem kleinen Brand im 2. OG des Schulgebäudes. Ersten Erkenntnissen nach sollen zwei Jugendliche in den dortigen Toilettenräumlichkeiten einen Desinfektionsmittelbehälter angezündet haben. Das Feuer wurde, bevor es sich ausbreiten konnte, durch Lehrkräfte festgestellt und zügig gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen konnten schnell ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Auf die beiden Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung durch Feuer zu.

2. Komplette Fahrzeugfront beschädigt und dann geflüchtet - Offenbach

(cb) Ein schwarzer Audi A7 stand am Dienstag, zwischen 1 und 16.30 Uhr, auf dem Mainparkplatz in der Mainstraße, als dieser dort von einem bislang unbekannten Unfallverursacher an der Fahrzeugfront stark beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden von ungefähr 10.000 Euro zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098510-0 entgegen.

3. Pakete aus Fahrzeug gestohlen - Offenbach

(cb) Ein Paketzusteller stellte sein Fahrzeug am Mittwoch, gegen 15.10 Uhr, in der Kraftstraße (10er Hausnummern) ab und lieferte Pakete aus. Währenddessen öffneten drei bislang unbekannte Täter das Fahrzeug und klauten aus diesem vier Pakete. Alle drei Täter sind etwa 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Der erste Täter hatte schwarze kurze Haare und war mit einem dunkelblauen Jogginganzug bekleidet. Er flüchtete auf einem schwarzen E-Scooter. Der zweite Täter, welcher ein schwarzes Basecap, eine grüne Jacke und eine blaue Jeans trug, flüchtete auf einem roten E-Scooter. Auf einem gelben E-Scooter flüchtete der dritte Täter, welcher komplett schwarz gekleidet war und ein schwarzes Basecap trug. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise zu dem Trio unter der Rufnummer 059 8098-1234 entgegen.

4. Wer kann Angaben zum geflüchteten Fahrradfahrer machen? - Offenbach

(cb) Auf einem Gehweg am Mainufer, parallel zur Mainstraße verlaufend, kam es am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem bislang unbekannten Radfahrer. Die 55-Jahre alte Frau aus Offenbach spazierte in Begleitung in Richtung Innenstadt am Main entlang, als sich ein Fahrradfahrer von hinten näherte und es aus unbekannten Gründen zur Kollision gekommen sein soll. Hierbei stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer flüchtete anschließend auf seinem weißen E-Bike mit rotem Schriftzug in Richtung Bürgel. Er wird auf 30 Jahre geschätzt, soll etwa 1,80Meter groß gewesen und mit einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich an die Rufnummer 069 8098 510-0 zu wenden.

5. Betrüger erbeutet Schmuck und Bargeld - Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Eine Seniorin aus einem Altenheim in der Limburger Straße wurde am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr Opfer von einem 50 bis 60 Jahre alten Betrüger. Der bislang unbekannte Mann hatte kurze braune Haare, war dunkel gekleidet und trug eine Basecap. Dieser verschaffte sich unter dem Vorwand, dass ein Wasserrohr kaputt sei, Zugang zur Wohnung der Rentnerin. In der Wohnung erklärte er ihr dann wiederum, dass ihre Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden müssten und nahm verschiedene Schmuckstücke und Bargeld an sich. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Ermittler des Fachkommissariates bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Wer streifte den schwarzen Hyundai? - Dreieich/Dreieichenhain

(cb) Die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg sind auf der Suche nach einem Unfallverursacher, welcher einen, in der Staffordstraße (einstellige Hausnummern) geparkten schwarzen Hyundai beschädigte. Der Hyundai wurde am zwischen Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, am Straßenrand geparkt. Der Fahrzeugbesitzer musste am Mittwochmorgen, gegen 7.40 Uhr, Beschädigungen über die komplette Beifahrerseite feststellen. Ersten Erkenntnissen nach streifte der unbekannte Unfallverursacher den I30 im Vorbeifahren und flüchtete anschließend, ohne sich um den Sachschaden von etwa 7.500 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

7. Sechsjähriger bei Kollision mit Auto verletzt - Dreieich

(lei) Mit Verletzungen am Kopf und am Knie kam ein Sechsjähriger am Donnerstagmorgen ins Krankenhaus, nachdem er in der Hainer Chaussee mit einem Auto zusammengestoßen war. Zusammen mit seiner 28 Jahre alten Mutter, so die bisherigen Erkenntnisse, überquerte der Junge gegen 7.50 Uhr bei stockendem Verkehr die Straße im Bereich einer Bushaltestelle, als er vom Außenspiegel eines Audi erfasst wurde, in dem ein 31-Jähriger saß. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und kam kurz darauf mit einem Rettungswagen für die weitere medizinische Versorgung in eine Klinik. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang muss nun noch geklärt werden; hierzu suchen die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg noch weitere Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06102 2902-0 melden können.

8. Baustellendiebe erbeuteten mehrere Rollen - Langen

(lei) Bereits am Wochenende haben Unbekannte mehrere Rollen, auf denen Stromkabel sowie Heizrohre für Fußbodenheizungen aufgewickelt waren, von einer Baustelle in der Triftstraße (40er-Hausnummern) gestohlen. Die Diebe verschaffen sich in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr, Zugang zu dem Gebäude, indem sie zunächst mehrere montierte Spanplatten an dem Objekt entfernten und so in das Innere des Hauses gelangten. Für den Abtransport der insgesamt 10 Rollen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro dürften die Kriminellen ein Fahrzeug benutzt haben, so die Einschätzung der Ermittler des Offenbacher Fachkommissariats 21, die nun den Fall, der erst am Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, zur weiteren Bearbeitung auf dem Tisch haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

9. Einbrecher schlugen in zwei Einfamilienhäusern zu - Rödermark

(lei) Auf zwei Einfamilienhäuser im Breidertring hatten es Wohnungseinbrecher am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 17.10 und 21.45 Uhr abgesehen. In einem der beiden Häuser - beide mit 40er-Hausnummer - brachen die Unbekannten die rückwärtige Terrassentür auf und durchwühlten anschließend sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. An der anderen Anschrift drangen die Langfinger über eine Balkontür im ersten Stock in die Wohnung, wo sie ebenfalls große Unordnung hinterließen. Ob etwas gestohlen wurde, muss jeweils noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei, die nun einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Fällen prüft, unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 29.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell