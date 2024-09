Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schlüssel bei Wohnungseinbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochabend (25.09.) alarmierten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Fauthstraße die Polizei, als sie um 23:30 Uhr Einbruchsspuren in ihrer Wohnung bemerkten.

Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Sie brachen die Schlafzimmertür mit Gewalt auf und durchsuchten das Wohnzimmer und das Schlafzimmer der Familie. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 50 Euro.

Schränke und Schubladen der beiden Zimmer wurden offenbar durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden lediglich zwei Schlüssel entwendet.

Der Erkennungsdienst wurde zwecks Spurensicherung angefordert. Wenn Sie Hinweise zu diesem Einbruch geben können, wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Unsere Experten der Kriminalprävention beraten Sie gerne kostenlos, wie Sie Ihr Haus einbruchsicher machen können. Wenden Sie sich dazu gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz. (hg/ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell