Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Gartenhütte - Gartengrundstück unbefugt betreten

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Alsfeld. In der Nacht zu Sonntag (21.04.) versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte in der Grünberger Straße einzubrechen. Durch eine zusätzliche Sicherung an der Tür, hielt diese jedoch stand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gartengrundstück unbefugt betreten

Alsfeld. Unbekannte überkletterten zwischen Samstag (13.04.) und Samstag (20.04.) den Zaun einer Gartenanlage in der Alicestraße. Anschließend beschädigten die Täter mehrere Bewegungsmelder und entwendeten eine Motorkettensäge des Herstellers Stihl, 251er Modell sowie einen Bluetooth-Lautsprecher der Marke Soundboks. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.400 Euro. Außerdem entstanden etwa 60 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell