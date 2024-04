Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einladung der Medien: Auftakt der Zweiradsaison - Die Straße ruft

Osthessen (ots)

Steigende und frühlingshafte Temperaturen locken jedes Frühjahr auch wieder die Motorradfahrer auf die osthessischen Straßen.

In der Regel können es die Bikerinnen und Biker kaum erwarten, mit den ersten Sonnenstrahlen ihre Maschine aus dem Winterschlaf zu wecken. Osthessens kurvenreiche und anspruchsvolle Strecken - insbesondere im Vogelsbergkreis und der Rhön - laden dazu ein, sich nach den kalten Monaten wieder in den Sattel zu schwingen. Allerdings steigt mit dem Saisonauftakt auch die Anzahl an Verkehrsunfällen unter Beteiligung von motorisierten Zweirädern. Ursächlich hierfür sind insbesondere Faktoren wie unangepasste Geschwindigkeiten, zu geringe Sicherheitsabstände und Überholmanöver trotz unklarer Verkehrslage. Aus diesem Grund wird das Polizeipräsidium Osthessen auch in diesem Jahr zu Beginn der Zweiradsaison die Bikerinnen und Biker genauer in den Blick nehmen.

Einladung an die Medien

Das Polizeipräsidium Osthessen führt zum Saisonstart zielgerichtete und regelmäßige Zweirad-Kontrollen durch und macht Motorradfahrende auf die für sie größten Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam.

Medienschaffende sind herzlich dazu eingeladen, am Sonntag, den 28. April, von 11.00 bis 12.30 Uhr, auf dem Hochplateau des Hoherodskopf den Auftakt der Zweiradsaison medial zu begleiten.

Neben den stationären und mobilen Verkehrskontrollen, wird es auf dem Hochplateau Präventionsstände geben. Mit dabei sind neben dem Polizeipräsidium Osthessen auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der DEKRA, der Bergwacht sowie der Straßenverkehrswacht. Ziel ist es, sich mit den Bikerinnen und Bikern auszutauschen und hinsichtlich der auf der Straße lauernden Gefahren zu sensibilisieren. Sollte es jedoch zu Verkehrsverstößen kommen, werden diese durch die Polizei konsequent geahndet.

Für eine bessere Planbarkeit wird um Anmeldung bis spätestens Freitag (26.04.), 9 Uhr, unter 0661 1051099 oder poea.ppoh@polizei.hessen.de gebeten.

Tipps der Polizei

In diesem Sinne wünscht das Polizeipräsidium Osthessen den Bikerinnen und Bikern zum Saisonauftakt allzeit gute Fahrt und hält folgende Tipps bereit:

- Nach der Winterpause sollten Sie es langsam angehen lassen und zunächst Maschine und Schutzausrüstung auf Funktionsfähigkeit überprüfen - Nach wie vor gilt: Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Passen Sie bitte die Geschwindigkeit Ihrem Können aber auch der Strecke an. - Um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig, eine vollständige Schutzausrüstung zu tragen. - Rechnen Sie auch immer mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. - Die Zweiradsaison stellt anfangs für alle Verkehrsteilnehmende eine Umstellung dar. Demnach gilt: Machen Sie sich mit reflektierender und heller Kleidung sichtbar. Nicht selten werden Motorradfahrende aufgrund ihrer schmalen Silhouette übersehen - Unterschätzen Sie nicht die Gefahren, sondern tasten Sie sich lieber an die örtlichen Gegebenheiten heran. - Mit Hilfe von Fahr- und Sicherheitstrainings können Sie Ihre eigene Fahrpraxis verbessern

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell