POL-WAF: Warendorf. Diebstahl eines Pedelecs verhindert

Warendorf (ots) - Eine 30-jährige Frau ist am Dienstag (23.07.20224, 10.00 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Sendenhorst leicht verletzt worden. Ein 31-jähriger Mann aus Emsdetten fuhr mit seinem Lkw auf der Telgter Straße. Aus noch unklarer Ursache brach in einer Rechtskurve der Auflieger nach links in den Gegenverkehr aus. Hier stieß die Sendenhorsterin in ihrem Auto mit dem Auflieger zusammen und wurde ...

